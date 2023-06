Partita la Ztl in centro "Scelta necessaria anche per i tanti eventi"

Partita ieri, sino al prossimo 17 settembre, la zona a traffico limitato nel centro storico. Il provvedimento, in vigore dalle 18 alle 24, interesserà via Roma sull’intero sviluppo e piazza Carducci con il divieto di transito per tutti i mezzi, compresi i velocipedi e i veicoli in uso a persone invalide, oltre che il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Per quanto riguarda piazza Carducci, tra via Bigongiari e via SS. Annunziata è consentito il transito e la sosta per i mezzi in transito dalla via Bigongiari, così come nel tratto tra via SS. Annunziata e via Lungo Serra è permesso il passaggio dei veicoli provenienti da via SS, Annunziata. La recente riorganizzazione dei parcheggi – spiega l’assessore ad attività produttive e all’ambiente Michele Silicani – con la realizzazione di nuovi stalli, ha permesso di risolvere tante problematiche. La chiusura della zona alle auto ogni sera, consente di preparare il centro storico ad accogliere i visitatori, tanto più alla luce delle manifestazioni che si stanno moltiplicando"