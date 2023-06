"Partecipazione per tutelare l’identità locale"

"Qual è il punto di bilanciamento tra la dimensione paesana e quella turistica?". Il segretario Pd, Simone Tonini, torna ad analizzare l’ormai annoso dibattito sull’identità dei luoghi. "La “metamorfosi” dello storico chiosco dei fiori in piazza Marconi – comincia – è un tema molto dibattuto in paese in queste settimane: c’è chi lo vede come un altro pezzo dell’identità fortemarmina che se ne va, chi lo vede un cambiamento in linea con i tempi. I fiori ci sono ma è la grande firma che prende il sopravvento. Uno spunto utile per una riflessione analoga è quello del Comitato che sorse durante l’amministrazione Buratti per il posizionamento della biblioteca nell’intero piano terra di Palazzo Quartieri, per affittare una parte del piano terra a scopi commerciali. Allora si trattava di un edificio pubblico, oggi di commercio su area pubblica soggetto a concessione ed autorizzazione; in entrambi i casi è l’amministrazione comunale che stabilisce quale destino debbano avere tali spazi. Se da una parte c’è l’esigenza di essere sempre più competitivi e protagonisti nel panorama turistico, dall’altra c’è un concetto di identità di una comunità che finora ha cercato di mantenere i suoi tratti distintivi. I margini discrezionali dell’amministrazione comunale in materia di commercio non sono così ampi. In passato ad esempio fu realizzato il Piano delle funzioni che consentì la permanenza di attività per tutelare un equilibrio nella distribuzione delle funzioni, delle attività e dei servizi. Fu anche impedita l’apertura di attività che non venivano ritenute adatte quali ad esempio compro oro, sexy shop, sale scommesse. L’auspicio è che su questi temi, come su altri- urbanistica ed edilizia in primis- l’amministrazione comunale avvii processi partecipativi"