Partecipazione ex Greppia. Ghiselli: "Io l’avrei fatta". E il consiglio va in fiamme

"Il percorso partecipativo sull’ex Greppia io l’avrei fatto". L’esordio in consiglio comunale del consigliere delegato alla partecipazione Enrico Ghiselli ha acceso la seduta e soprattutto l’umore del sindaco Bruno Murzi che ha sempre dichiarato di non voler riaprire alcun confronto con i cittadini – nonostante la petizione con circa 400 firme – sul futuro dell’edificio. Per il quale l’amministrazione ha già un percorso chiaro: esproprio e abbattimento per ricavare una piazza. "Avrei aperto la partecipazione – ha detto Ghiselli – come tanti cittadini mi hanno chiesto. La maggioranza ha ritenuto di no, ma non credo si possa declinare le proprie responsabilità. Personalmente non sono d’accordo che l’edificio sia definito storico perchè dal 1997 nessuna amministrazione si è interessata a porre quel vincolo. Il sindaco nel suo percorso elettorale presentò la bozza progettuale dell’ipotesi di fare una piazza ma ci saranno questioni da affrontare e spiegare con pacatezza le diverse posizioni con quell’apertura mentale che è utile a recepire le idee altrui. Le guerre tra Guelfi e Ghibellini non servono a nessuno".

Parole che hanno permesso all’opposizione di cavalcare l’onda, col capogruppo Umberto Buratti che ha disserato su quell’immobile inserito nell’antico catasto leopoldino preso in considerazione dal piano strutturale e la consigliera Rachele Nardini che ha sollecitato Ghiselli a rimettere la delega alla partecipazione. Poi ecco Murzi che non ha trattenuto la rabbia per quell’uscita del suo consigliere, affatto programmata. "Chi oggi accusa di non fare la partecipazione – ha detto con riferimento alla minoranza – sono gli amministratori che volevano fare le boutique a Palazzo Quartieri nonostante 800 firme contro. Noi siamo una maggioranza aperta e diversa, non abbiamo partiti alle spalle e tu, Ghiselli, continuirai a diversificarti e lo potrai fare. Non ascoltare chi oggi cerca di metterti nel mezzo. Tra l’altro la petizione per la Greppia non raggiunge 350 firme, di cui 100 sono di non residenti e i 250 sono nipoti, zii e discendenti dell’opposizione. La partecipazione è già stata fatta in passato e tutti conoscono il progetto con cui ho vinto le elezioni. E tra Greppia e Teti non c’è alcun collegamento: non sposteremo un metro quadrato da una parte per metterlo dall’altra"

Francesca Navari