Parte martedì il corso base di informatica. Lezioni gratis per i cittadini interessati

Martedì prossimo dalle 18 alle 20, prima lezione del corso base di informatica, iniziativa organizzata dal Comune. Durante le lezioni, che si svolgeranno alla biblioteca comunale per la durata complessiva di 12 ore, i partecipanti potranno apprendere le nozioni base, tra cui l’utilizzo della posta elettronica, la gestione dei file e la navigazione web. "Sono iniziative utili alla comunità - dichiara il presidente del consiglio comunale con delega all’innovazione tecnologica Michele Pellegrini - sempre maggiori servizi sono accessibili tramite computer ed è giusto che come amministrazione comunale il nostro impegno sia quello di fornire ai cittadini le conoscenze per una efficace utilizzo di tale strumento". Per info 0584 280316 o [email protected]