Parte il cantiere per la mini rotatoria alla Madonnina

Il traffico all’ingresso sud della città è pronto a subire una rivoluzione di una decina di giorni per la realizzazione definitiva della mini-rotatoria tra via Sauro e via Santini (nella foto quella provvisoria), in cima al ponte della Madonnina. Il cantiere partirà domani sera ed verrà svolto solo in orario notturno, dalle 20 alle 7, per arrecare minor disagio possibile alla circolazione. "La ditta incaricata ha già prefabbricato la rotatoria – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – con una procedura innovativa per opere di queste dimensioni. Avere già la struttura pronta ci permetterà di accorciare i tempi del cantiere e avere garanzia di maggiore solidità per la rotatoria: essendo già pronta, sarà calata nella sede stradale". L’isola centrale sarà sopraelevata di circa 10 centimetri e sormontabile anche dai camion, che potranno circolare per il carico e scarico. Avrà un diametro di 2 metri e sarà segnalata da un contrasto di colore evidente per una visibilità ottimale anche di notte. L’intervento prevede anche l’asfaltatura del tratto interessato, la segnaletica e lo spostamento verso mare delle strisce pedonali. "Essendo uno snodo nevralgico – aggiunge l’assessore alla viabilità Andrea Cosci – abbiamo optato per un cantiere serale e notturno. Quanto ai disagi per i rumori, i lavori saranno calibrati in base all’orario di esecuzione, evitando quelli più impattanti nei momenti di riposo". Il costo complessivo dell’intervento è di circa 40mila euro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la polizia municipale ha istituito il divieto di transito in via Sauro (tra vicolo Lavatoi e via Tre Luci) e in via Santini (tra via del Castagno e via Sauro) da domani fino all’11 marzo, ogni giorno dalle 20 fino alle 7 del mattino successivo.