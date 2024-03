Parte il cantiere all’ex Asl. Niente sosta per due mesi

Non è un bel periodo per chi è abituato a venire in città parcheggiando negli stalli gratuiti a ridosso del centro storico. Per almeno due mesi, a partire da lunedì, l’area dell’ex Asl e dei Carabinieri, in via Garibaldi, sarà off-limits per consentire l’intervento di riqualificazione di un parcheggio che era ormai diventato un percorso di guerra vista l’incalcolabile quantità di buche, avvallamenti e radici sporgenti degli alberi. I lavori di straordinaria manutenzione, affidati alla “Bigicchi Felice“, riguarderanno anche la parte sterrata limitrofa al parcheggio, con la polizia municipale che ha emesso un’ordinanza istituendo il divieto di sosta dalle 7 del 4 marzo per una durata presunta di 60 giorni.

In soldoni significa che non meno di 120 posti gratuiti saranno inutilizzabili fino ai primi i maggio. Già di per sé non è una bellissima notizia, essendo quello di via Garibaldi uno dei tre grandi contentitori liberi di cui è dotata la città (gli altri sono il terminal bus e l’ex Pesa). Ma ad aggravare le cose è la recente decisione di rendere off-limits, da lunedì a venerdì, il parcheggio dietro l’ex ospedale “Lucchesi“, da pochi giorni regolato dalla sbarra lato Massa che consente l’accesso solo ai dipendenti di Comune e Asl dotati di tesserina, con uscita da via Capriglia. E anche in questo caso parliamo di un centinaio di posti gratuiti che facevano molto comodo ai tanti cittadini che per vari motivi sono diretti al distretto Asl o agli uffici comunali, e che si vedono ora costretti a cercare un posto gratuito nell’area Botti, in via Martiri di Sant’Anna (50 posti), o a pagamento nella vicina piazza De Ferrari. L’unica consolazione, se così possiamo chiamarla, è che tra due mesi parcheggiare all’ex Asl non sarà più un rischio per le coppe dell’olio e le sospensioni. Così come non si vedranno più le mamme prendere in braccio i propri figli per portarli alle scuole di Porta a Lucca evitando che si inzuppino nelle maxi pozzanghere. L’intervento in partenza lunedì è il secondo step dopo l’avvenuto taglio dei sei pini lato monti che saranno poi sostituiti da otto fra aceri campestri e ornielli, più alcune querce.

Daniele Masseglia