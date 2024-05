Parte da Viareggio la stagione 2024 del beach soccer italiano

VIAREGGIO

Sarà Viareggio a dare il calcio d’inizio alla stagione 2024 del beach soccer. Dopo aver ospitato la scorsa estate le fasi finali di tutti i campionati, il beach stadium “Matteo Valenti” sarà teatro della prima tappa della poule Scudetto di serie A, del girone eliminatorio del torneo under 20 e della Supercoppa Italiana di entrambe le categorie per un totale di 40 partite in 10 giorni, dal 31 maggio al 9 giugno. Grazie alla intensa e proficua collaborazione tra Farmaè Viareggio, Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti e Comune, anche quest’anno Viareggio avrà dunque un ruolo centrale nel panorama nazionale del beach soccer, nel solco di una tradizione che la vede sede abituale di competizioni ufficiali Lnd ormai dal 2006. In città sono attesi circa mille tra giocatori, staff tecnici, dirigenti, arbitri e figure che a vario titolo contribuiranno all’organizzazione di un evento che assicurerà un considerevole indotto e uno straordinario ritorno in termini di visibilità.