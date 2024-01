Parrucchiere resta senza corrente: "Nessuno avviso del distacco"

"Abbiamo rimandato a casa le clienti coi capelli bagnati e un asciugamano in testa...". Perché d’un tratto, ieri intorno alle 9.30, all’interno del salone di parrucchiere per signora “Dainelli Point“, in via del Pastore al Varignano, è mancata la corrente. Piero era al lavatesta con una cliente, mentre Stefania, titolare del negozio, era impegnata con una piega. "Affacciandoci fuori abbiamo capito che non era un problema nostro, ma un distacco nella zona. Peccato che non ci sia stata un’adeguata informazione dell’intervento programmato, e che – racconta Piero – avessimo l’agenda piena di appuntamenti". Un cartello, per informare dei lavori alla rete e dei disagi, effettivamente c’era; "Ma uno, e in fondo alla strada. Da dove non passiamo mai". Così Piero è andato a protestare con l’Enel; "Dove mi hanno spiegato che una ditta era stata incaricata delle affissioni. Ma posso assicurare che nella zona del negozio non c’era alcun cartello. Altrimenti ci saremmo organizzati, e invece ci siamo ritrovati a dover mandare a casa le clienti coi capelli zuppi e a cancellare l’agenda".