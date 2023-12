Parole e musica alla Fioreria. Con l’artista Rossana Casale

Si intitola D’altro canto, la rassegna curata da Rossana Casale che a partire dal primo di gennaio proporrà preziose serate di musica acustica a La Fioreria delle storie di Elisabetta Salvatori. Giangilbero Monti, Mario Castelnuovo, Grazia Di Michele, Michela Lombardi e molti altri ospiti condurranno in un viaggio di parole e musica. "Mi sono innamorata della Fioreria – dice Rossana Casale - di questo teatrino errante in miniatura ed ex negozio di fiori della nonna di Elisabetta arredato di tanta storia. La prima volta che sono entrata in questo magico luogo di narrazione ho subito immaginato un pianoforte appoggiato sulla parete e sentito la musica entrare a far parte del suo progetto. Ne ho parlato con la Salvatori ed eccomi qua". Si comincia lunedì prossimo alle 19 con ‘Il Signor G e l’amore’ tributo a Giorgio Gaber con Emiliano Begni al pianoforte e poi una serie di date fino al 7 giugno ( il 26 aprile ci sarà ‘Rosa de Papel’ con Grazia di Michele che omaggia Garcia Lorca)