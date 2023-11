Park Eun Sun re dell’estate. Firmerà la mostra in piazza. Bando per trovare sponsor

Un mese fa si girava in maglietta, ora si pensa già al Natale, ma la giunta guarda ancora più in là e cala i primi assi per il 2024. Assestando il primo “colpo“: sarà Park Eun Sun a firmare la grande mostra dell’estate nel centro storico. L’ennesima conferma di un legame sempre più forte tra la Piccola Atene e l’artista coreano, cittadino onorario di Pietrasanta dal giugno 2021 e autore dell’opera “Colonna infinita“ inaugurata nel giugno 2022 alla nuova rotatoria tra via Unità d’Italia e via Pisanica.

L’evento fa parte del primo blocco di appuntamenti deliberati dalla giunta per l’anno prossimo. Con tante conferme, a partire dal festival letterario “Parole ad arte”, al debutto nel 2023, che diventerà biennale al pari del festival d’alta cucina “Le Stelle di Pietrasanta”. Si passa così alle due grandi mostre del 2024, con installazioni al Sant’Agostino e nelle piazze del centro storico: la prima sarà dell’artista statunitense Rachel Lee Hovnanian, poi in estate come detto toccherà a Park Eun Sun. "Abbiamo fissato gli appuntamenti che il Comune gestisce direttamente a livello organizzativo – spiega il sindaco e assessore a cultura e turismo Alberto Giovannetti – per dare subito una base di lavoro ai nostri uffici e un primo ‘grimaldello’ promozionale alle attività ricettive del territorio. Il calendario sarà integrato nelle prossime settimane". Oltre a “Parole ad arte” (31 maggio-2 giugno), il palinsesto spazia dal Carnevale pietrasantino a “Musica e parole” (29 febbraio-18 aprile), il Dap festival (dal 23 giugno) e “Pietrasanta in concerto” (luglio), per proseguire a settembre con “La notte del Pontile”, “Pietrasanta è sport” e “Pietrasanta Medievale, “Libropolis” (4-6 ottobre) e “L’incanto del Natale” dal 29 novembre. Confermati anche i vari riconoscimenti dedicati ai cittadini illustri di Pietrasanta quali il premio Carducci (27 luglio) e il premio Barsanti (ottobre-novembre) più la novità del premio Romano Cosci (primavera o autunno).

Inoltre per ogni manifestazione il Comune ha previsto una possibilità di sponsorizzazione esterna. Sarà a breve predisposto un avviso pubblico per i soggetti interessati a sostenere una o più iniziative, con l’amministrazione che potrà comunque rifiutare qualsiasi sponsorizzazione in cui ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’ente o delle sue iniziative.

Daniele Masseglia