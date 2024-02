Pardini e Ferrari (Lega): "Bene i lavori alle Poste ma serve l’ufficio mobile"

"Apprezziamo la prontezza con cui Poste Italiane ha predisposto gli interventi necessari per rimettere in sicurezza ed efficienza l’ufficio postale di Torre del Lago Puccini a seguito di un’importante infiltrazione d’acqua causata dalle forti piogge dei giorni scorsi, ma chiediamo, qualora si prevedano più giorni di chiusura, la predisposizione di un Ufficio mobile al servizio della cittadinanza", intervengono così i consiglieri comunali Alberto Pardini e Walter Ferrari. "Siamo alla fine del mese, e tra pochissimi giorni saranno versate le pensioni a molti cittadini, e sarebbe impensabile, qualora i lavori si protraessero oltre il primo marzo, costringerli a recarsi in altri uffici postali, in tal caso – osservano i due consiglieri –, Poste dovrebbe predisporre un Ufficio postale mobile".