"Parco, il piano integrato non penalizzi i cacciatori"

Grande partecipazione all’assemblea pubblica organizzata per venerdì sera al teatro Manzoni dalle sezioni Fidc-Uct di Quiesa-Massarosa, Massaciuccoli, Piano del Quercione e Viareggio per discutere del nuovo piano integrato del Parco. Alla serata hanno preso parte circa 300 persone tra cacciatori e referenti poltiici del territorio. lavori sono stati aperti dal presidente provinciale di Lucca Silvio Andreucci che dopo aver ringraziato tutti i cacciatori e le istituzioni intervenute, ha passato la parola ai relatori della serata Marco Salvadori, presidente regionale di Federcaccia Toscana Unione Cacciatori Toscani, e Alfonso Lenzoni, tecnico e responsabile di settore per la caccia agli acquatici dell’associazione, reduci dall’incontro di giovedì sera con i rappresentanti del Parco. "Dall’assemblea è arrivata una risposta positiva e il pieno appoggio alla strategia di discussione, confronto e mediazione con il presidente del Parco Bani ed il suo staff finora attuata dall’associazione – il resoconto della serata –: dialogare e confrontarsi concretamente anche da un punto di vista tecnico-scientifico sulle proposte del piano integrato, tenendo conto delle migliaia di cacciatori che gravitano negli areali interessati da modifiche e delle loro esigenze".

Anche i politici presenti hanno dato disponibilità: la parlamentare della Lega Elisa Montemagni, il consigliere regionale del Carroccio Massimiliano Baldini e la sindaca di Massarosa Simona Barsotti, che "nei loro interventi hanno espresso pieno appoggio alle istanze del mondo venatorio – sottolineano i cacciatori – evidenziando come la caccia sia in molti casi una vera e propria risorsa, che impedisce il degrado e l’abbandono di numerosi areali di interesse ambientale, fanmunistico e naturalistico. Si apre adesso una fase delicata di confronto nella quale il lavoro di proposta dovrà essere serrato ed a stretto contatto con tutti i Sindaci e le istituzioni coinvolte. Noi come sempre faremo la nostra parte – concludono le associazioni venatorie – in un processo inclusivo che necessariamente dovrà vedere coinvolti anche tutti gli altri portatoti di interesse, a partire dal mondo agricolo".

RedViar