Parco fotovoltaico. Si muove il consiglio

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione sul tema degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, invitando il governo e il parlamento a muoversi per gli aspetti di loro competenza. La questione riguarda anche Piano di Mommio, dove è stato avviato l’iter per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli, destando preoccupazione in seno alla cittadinanza. Il consiglio, pur ribadendo l’importanza di favorire l’installazione di impianti a energie rinnovabili nel quadro della transizione ecologica, sottolinea come sia necessario che la realizzazione degli impianti avvenga nel quadro di regole, piani urbanistici e prescrizioni che gli enti territoriali abbiano il potere di dettare, per evitare paradossali effetti di impiego non razionale e non pianificato del territorio.

Il Comune, che è chiamato a concorrere nella sua parte alla transizione ecologica, ha un vasto territorio non urbanizzato che si presta, tramite opportuni strumenti di pianificazione, a individuare le aree idonee fra quelle di minor pregio e di minor impatto, senza lasciare tutto in mano alla logica deregolata del mercato. "L’attenzione all’ambiente non può avvenire a detrimento dei poteri e delle competenze degli enti locali – si legge in una nota dell’amministrazione –, né a scapito della sostenibilità sociale, della tutela del paesaggio, dell’impiego razionale ed efficiente delle risorse".

La mozione del consiglio comunale sarà inviata al Ministero per la transizione ecologica, al presidente del Senato e al presidente della Camera, ai presidenti delle commissioni parlamentari in materia di ambiente e ai parlamentari di zona.