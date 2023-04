Parco e Università insieme per le Apuane

Il Parco e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa hanno firmato un protocollo d’intesa per valorizzare la geodiversità delle Alpi Apuane. Con questa sinergia, il Parco s’impegna a coinvolgere l’università nei progetti nazionali e internazionali in corso, a schedare i geositi delle Apuane e gli elementi rilevanti del patrimonio geologico, e infine a realizzare progetti di ricerca che consentano di dotarsi di strumenti rigorosi per una migliore conoscenza del territorio. Dal canto suo, il Dipartimento indicherà azioni e interventi per favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio. L’accordo avrà durata triennale.