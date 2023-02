Parco di Ponterosso come toilette per cani L’assessore: "Ora basta"

Operai del Comune costretti a fare gli straordinari nel parco giochi di Ponterosso a causa di chi lo utilizza come toilette per cani. Erano stati i residenti, poche ore prima, a segnalare questi episodi. "La loro collaborazione è fondamentale – dice l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – per individuare e risolvere più velocemente situazioni che creano disagio. C’era bisogno di una pulizia generale, l’occasione è stata utile anche per una prima revisione dei giochi. Faccio un appello: non utilizzate i parchi per bambini alla stregua di sgambatoi per cani e, in ogni caso, rimuovete le deiezioni come prescrivono la legge e, ancor prima, il senso civico". L’intervento-lampo ha raccolto il plauso dei genitori della materna “Fratelli Grimm”.