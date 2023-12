Parco di Nassiriya. Inaugurata area giochi

Scuole presenti al taglio del nastro della nuova area giochi inclusiva all’interno del Parco di Nassirya, nel capoluogo, inaugurata dopo la fine dei lavori e l’installazione dei nuovi giochi e dei cartelloni in comunicazione aumentativa alternativa. Si tratta di un restyling pensato e realizzato all’insegna dell’inclusione, con la posa di pavimentazione antitrauma in gomma colata, la creazione di appositi percorsi adatti a tutti e l’installazione di giochi come l’altalena inclusiva, la casetta laboratorio, due giochi combinati, accessibili anche in sedia a rotelle, con varie attività, oltre alla manutenzione dei giochi già presenti e dell’area nel suo complesso.

"Un progetto importante che ha visto insieme lavori pubblici e sociale – spiega l’assessore competente Stefano Natali –; restituiamo alla comunità un’area giochi non solo sistemata ma da oggi anche accessibile a tutti". Il progetto è stato realizzato con un contributo del Ministero per le disabilità, veicolato attraverso la Regione. "Un parco in cui poter giocare tutti, nessuno escluso – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti –; l’attività ludico ricreativa si potrà svolgere in sicurezza dando libero sfogo all’interazione e alla socializzazione".

"Il nostro impegno sul tema dell’accessibilità e l’attenzione al tema della disabilità sono massimi – sottolinea la delegata Michela Sargentini –: dalle campagne di sensibilizzazione alle azioni concrete come questo intervento, stiamo cercando di fare di Massarosa un luogo accogliente". Soddisfatta la sindaca Simona Barsotti: "Ancora una volta sono orgogliosa della mia comunità che sa essere modello di solidarietà e inclusione", le sue parole.

