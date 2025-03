Parco della Pace: "Plauso alla Regione"

Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona esprime forte apprezzamento per i 135mila euro che la Regione Toscana ha stanziato al Parco nazionale della Pace di Sant’Anna (dallo scorso anno anche un sito del Marchio del Patrimonio Europeo) nell’ambito del percorso di valorizzazione della memoria che ha visto mettere in campo dalla giunta regionale complessivamente 705mila euro. Una conferma e una rassicurazione, quindi, per il lavoro quotidiano che viene svolto al Museo storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema e alla Fabbrica dei diritti, dove ogni anni sono migliaia le scolaresche in visita.

"Un plauso alla Regione Toscana - commenta il sindaco e presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace, Verona – che conferma di essere una Regione attenta a queste tematiche, dimostrandolo con le risorse necessarie per mantenere viva la memoria. E soprattutto dimostra che coltivare la memoria della storia dei luoghi simbolo come Sant’Anna di Stazzema non è fare una politica di secondo livello, ma al contrario è un’azione fondamentale: chi tiene vivo il ricordo di determinati episodi storici, sulla cui cenere sono nati la Repubblica Italiana e la Comunità Europea, alimenta i valori di libertà e democrazia".

Le altre risorse andranno invece all’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, alla Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della memoria toscana”, la Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della Resistenza e agli Istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale.