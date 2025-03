Parco Capezzano Monte. Bando per la gestione

Coinvolgere la comunità nei processi di rigenerazione urbana. È questo lo spirito del patto di collaborazione che il Comune intende siglare con chiunque, dai cittadini alle associazioni, vorrà contribuire alla cura e gestione del parco pubblico di Capezzano Monte, in via Capriglia. A breve infatti verrà pubblicata una selezione pubblica finalizzata a stipulare un patto della durata di tre anni (più una proroga di altri due) che prevede inoltre un contributo massimo da parte del Comune di 5mila euro l’anno come rimborso spese. I prescelti dovranno quindi occuparsi della parte di terreno che accoglie il parco pubblico, molto utilizzato da famiglie, bambini e anziani. L’area, in particolare, ospita molti giochi per bambini (scivolo, altalena, giochi a molla e di equilibrio, giostrina ruotante e altri ancora), un bocciodromo per gli anziani, una zona pic-nic attrezzata con tavoli e infine uno spazio-teatro per ospitare piccole manifestazioni. L’anno scorso il Comitato paesano di Capezzano Monte si era detto interessato a partecipare.