Parco Apuane, nuovo direttivo. Si chiude l’era Putamorsi: subentrerà Tagliasacchi?

Sarà Andrea Tagliasacchi il prossimo presidente del Parco Apuane? Alberto Putamorsi è infatti in scadenza e secondo i bene informati la commissione regionale – che si riunisce oggi – sarebbe intenzionata a cambiare passo, nominando al vertice il sindaco di Castelnuovo Garfagnana ed ex presidente della Provincia. Putamorsi è stato alla guida del Parco dal 2012 al 2017, poi rinominato e scaduto a fine 2022 e successivamente commissario con funzioni di presidente fino al 4 novembre prossimo. Intanto è stato definito il nuovo direttico composto da Pietro Pallini, Alessio Ulivi, Vanessa Greco, Cristian Daimo, Giacomo Faggioni, Marco Zollini e Alessio Berti. Il direttivo – come prevede la legge regionale – è infatti formato da 3 membri scelti dal consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa; 1 scelto tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste; 1 membro scelto tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio e 2 esperti in materia naturalistico ambientale scelti sempre dal consiglio regionale. Nello specifico, Pietro Pallini, Alessio Ulivi e Vanessa Greco sono stati designati della Comunità del parco; Christian Daimo è stato designato delle associazioni di categoria delle attività produttive; Alessio Berti e Marco Zollini designati quali membri esperti in materia naturalistica ambientale scelti dal Consiglio regionale mentre Giacomo Faggioni è stato designato congiuntamente da parte di Club Alpino Italiano Regione Toscana e Legambiente Toscana. Il consiglio direttivo rimarrà in carica per i prossimi cinque anni.

Francesca Navari