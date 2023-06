Parchi pubblici In corso interventi per farli tornare al loro splendore

Restyling per alcuni parchi pubblici che ultimamente versavano in condizioni non ottimali tanto da aver bisogno di cure. "Abbiamo terminato i lavori al parco della Lumaca – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – installando un nuovo impianto di irrigazione e posizionando nuove piante, oltre a rigenerare il manto erboso. In corso, invece, i lavori al nuovo parco di piazza Lucchesi che avevamo promesso ai cittadini del Crociale, per dare nuova vita a un’area abbandonata e uno spazio di socialità alla frazione: già posizionati 4 alberi e arredi, stiamo aspettando l’arrivo dei giochi". Completano il quadro gli attrezzi ludici che trasformeranno piazza Versilia, a Fiumetto, nel primo parco inclusivo di Pietrasanta grazie al finanziamento regionale di 43 mila euro ottenuto nel 2022 dall’assessore al sociale Tatiana Gliori.