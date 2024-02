Parchi gioco. In arrivo attrezzi inclusivi

L’amministrazione comunale nell’ambito della programmazione di interventi graduali di sostituzione dei giochi ha affidato un nuova fornitura di strutture, tutte inclusive, che saranno installate in tre aree: Parco giochi Migneco in Via Ferrucci angolo Via Gramsci; Parco giochi Sabin in Via Matteotti e Parco Giochi in via Civitali Un intervento, il cui affidamento ammonta un totale di 45.365,49 euro lordi, necessario al fine di mantenere costantemente in sicurezza i parchi giochi e le strutture all’interno, soggette a deterioramento dovuto all’usura, alla costante esposizione agli agenti atmosferici e purtroppo in alcuni sporadici casi anche ad atti vandalici.

La sostituzione ed installazione di nuovi giochi inoltre intende perseguire un miglioramento dei requisiti di qualità ambientale e attivare un processo di progressiva fruibilità degli stessi da parte di tutti gli utenti anche di coloro che hanno esigenze di specifica accessibilità.

Tra i nuovi giochi in arrivo i giochi a molla Donky l’asinello, Cammy il cammello, Three Wheels furgoncino apetta blu, Buggy la macchinina rossa, un gioco combinato Castello scivolo e tubo e la casetta Fattoria.

Per le strutture con altezza di caduta tale da richiedere installazione di pavimentazione antitrauma è prevista la fornitura e posa in opera di idonea pavimentazione.