Parcheggi pubblici, al via i lavori Circa 50 stalli in due aree di sosta

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in località Tori, a Camaiore. Già allo stato attuale, di fatto, l’area risulta adibita a parcheggio. Tuttavia, le macchine vengono posteggiate senza la presenza di stalli definiti o della relativa segnaletica. La zona in questione sorge davanti al centro di raccolta Tori dell’’ Ersu e in prossimità dell’impianto sportivo.

L’opera si propone di dare decoro e maggiore sicurezza alla zona, delimitando l’area adibita alla sosta delle autovetture con l’obiettivo di porre un freno al fenomeno dei parcheggi selvaggi su entrambi i lati della carreggiata, che riducono la visibilità per chi percorre la strada causando un aggravio delle condizioni di sicurezza. Oltre tutto, si tratta di una località molto frequentata, sia per la fruizione del centro di raccolta che per l’attività dell’impianto sportivo.

Il nuovo parcheggio avrà in totale 16 posti per le auto e 8 posti per i motocicli. Al centro, rimarrà un’area a verde. Inoltre, con questo intervento, si definisce finalmente la viabilità inerente alla porzione interessata, che ne consentirà il transito in sicurezza. In seguito alla realizzazione di questa nuova opera pubblica, i lavori si sposteranno a Lido di Camaiore, in via del Secco, all’altezza dell’intersezione con via Simi e comunque vicino all’incrocio con via Macchia Monteggiorini. Anche qua verrà dato decoro e ordine alla zona, andando a creare un’area parcheggio definita dove adesso le macchine parcheggiano senza delimitazioni precise. Saranno ricavati ben 27 posti auto, di cui due per portatori di handicap, con un’ampia area verde interna. Il nuovo parcheggio sarà realizzato in una zona molto attiva, in cui sorgono, tra le altre cose, una palestra e un’attività di forniture edili.

I lavori, per entrambi i parcheggi, includono la sistemazione del sistema di deflusso delle acque piovane dell’area. La realizzazione delle due opere pubbliche corrisponde ad un investimento complessivo pari a 175 mila euro da parte del Comune. A conti fatti, dunque, oltre alla sistemazione di due zone trafficate dal punto di vista del decoro, la comunità si ritroverà con 43 nuovi parcheggi per le auto (due dei quali destinati ai portatori di handicap) e 8 stalli per i motocicli.

RedViar