Parà critica i partigiani In piazza fischi e insulti

Difficile ricordare a Pietrasanta una festa del 25 Aprile liscia come l’olio e senza battibecchi. Una regola confermata ieri mattina durante la cerimonia ufficiale al monumento ai Caduti in piazza Statuto, con momenti di tensione, fischi e parole grosse dopo l’intervento dell’ex colonnello della Folgore Mariano Marchetti (nella foto). Quest’ultimo, dopo aver ricordato il sacrificio di chi è caduto per liberare l’Italia dal nazifascismo, ha accusato chi combatteva senza divisa di aver causato le rappresaglie dei tedeschi contro i civili. Parole che l’Anpi e le forze di centrosinistra hanno interpretato come un attacco ai partigiani, tanto da interrompere l’intervento di Marchetti intonando “Bella ciao“.

"Sono stato generico – spiega l’ex colonnello – e non ho offeso nessuno. Evidentemente qualcuno ha la coda di paglia e si è sentito tirato in ballo. Il mio intervento era sui combattenti regolari, quelle forze che agivano in divisa e sotto la bandiera italiana e che in quanto tali hanno evitato che i tedeschi innescasero rappresaglie verso la popolazione civile. Non ho inventato nulla, basta leggere la convenzione dell’Aja". Per stemperare la tensione in piazza a quel punto è stato invitato a parlare Giovanni Cipollini, presidente della sezione “Gino Lombardi“ dell’Anpi, che ha stigmatizzato la parte finale del discorso di Marchetti. "Tutto condivisibile quando è stato ricordato il sacrificio delle forze combattimenti – dice – ma affermare che i partigiani furono responsabili di comportamenti che mettevano a rischio la popolazione è falso e provocatorio. Appartenevano al Corpo volontari della libertà ed erano riconosciuti dal governo e dagli alleati al pari del Comitato di liberazione nazionale alta Italia. Avranno fatto degli errori, ma hanno combattuto dando dignità all’Italia. Il loro sacrificio non va messo in dubbio".

Anche il mondo politico interviene sulla turbolenta cerimonia di ieri. "Il 25 aprile – dice il sindaco Alberto Giovannetti – è una data che segna la riconquista della libertà e dell’indipendenza dopo le barbarie dell’occupazione nazifascista. Significa anche libertà di esprimere le proprie idee". Infine il vice presidente della Provincia Nicola Conti: "La Liberazione non può essere divisiva anche perché è alla base della nostra Costituzione antifascista. Oggi però abbiamo due insidie rappresentate dal revisionismo storico e l’indifferenza. Bisogna continuare l’importante funzione della memoria e ricordare il sacrificio dei partigiani".

Daniele Masseglia