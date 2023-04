Paolo Vallesi, domani il concerto alle Scuderie Granducali

Piano&Voce è il titolo del concerto di Paolo Vallesi in programma domani alle 21.15 alle Scuderie Granducali. Un concerto particolare che vedrà l’artista sul palco con il suo pianoforte, accompagnato dal polistrumentista Marco Colavecchio e con alcuni ospiti legati al territorio della Versilia, tra cui la cantautrice ed amica Giulia Mutti con la quale Paolo ha già collaborato più volte in passato. Il concerto riproporrà i più importanti brani dell’artista ma sarà anche un omaggio a tutti quei cantautori che lo hanno ispirato, come Dalla, Baglioni, Battisti e Fossati. Nel corso della serata è previsto anche un omaggio ad una persona molto cara a Vallesi e alla Versilia, ovvero il compositore, paroliere e produttore Giancarlo Bigazzi scomparso nel 2012. Un concerto dove si ascolterà musica, ma dove si potrà cantare tutti insieme, per una serata allo stesso tempo intima e corale. Per info e acquisto biglietti: Segreteria Fondazione Terre Medicee, tel. 0584 756046, WhatsApp 338 5741081, email [email protected] e sito web www.palazzomediceo.it.