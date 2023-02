Paolo Giusti e quella forza di fare le cose sempre bene

Non era un viareggino doc. Ma è come se lo fosse stato perché addosso aveva il sacro fuoco del ‘fare’. Soprattutto il fare bene, nell’interesse della città che lo aveva accolto a braccia aperte perché aveva capito subito che quel ragazzo proveniente da un paesino della provincia di Pistoia aveva dei numeri. E che numeri, soprattutto un altro passo in campo turistico, una visione in anticipo sui tempi e sulle richieste del mercato. Paolo Giusti – scomparso nel marzo del 2016 – era davvero il prototipo del “non viareggino” che si immedesima in tutto e per tutto nella città e cerca in tutti i modi di farla crescere. In effetti, non sarà stato un Re Mida, ma tantissime cose che ha toccato nel corso della sua vita imprenditoriale, turistica, sanitaria, politica e sportiva, lo ha spesso trasformato in oro zecchino. Alla prova del ‘campo’, aveva fatto centro per essere stato alla guida – come direttore – dei più importanti hotel cittadini. Ma non si fermava. Paolo Giusti voleva crescere. E spaziava a tutto tondo, con l’entusiasmo di ragazzino, anche se non era più il giovanotto arrivato in città nella seconda metà degli anni ‘50. "Non mi sono mai fermato....". In effetti era proprio così. Poliedrico, ambizioso ma senza sgomitare per farsi largo a tutti i costi, parlava con i fatti concreti. Democristiano di ferro, uomo di fiducia di Giulio Andreotti, aveva un filo diretto con Roma. Poteva chiamare a tutte le ore. E quando c’era un problema che interessava la città, Paolo Giusti sapeva quale numero comporre per trovare una soluzione praticabile. E spesso dopo la telefonata, il sorriso incorniciava il suo volto. Come quando – all’epoca in cui era presidente del Cgc Viareggio, avendo raccolto il testimone da Torquato Bresciani – ebbe la conferma, che per la prima volta una formazione cinese avrebbe partecipato alla Coppa Carnevale. Era il 1978. Un evento mondiale. In effetti andò proprio così. E non fu di meno, a livello organizzativo, con elogi pubblici da parte di Andreotti e di tutti i colonnelli Dc, quando nel 1982, Viareggio ospitò la Festa nazionale dell’Amicizia, la risposta democristiana alle Feste dell’Unità del vecchio Pc. Paolo Giusti era al vertice dell’organizzazione locale: con l’esperienza maturata al timone della Turitalia – uno dei simboli della Viareggio degli anni ‘70 e ‘80, con gli uffici nel salotto buono della Passeggiata – tutto andò liscio come l’olio. Una settimana di eventi, il memorabile concerto di Neil Young allo stadio dei Pini, gli stand, i dibattiti, gli spettacoli. A cavallo fra la fine di agosto e l’inizio di settembre 1982, Viareggio e dintorni erano diventati una città da mezzo milione di persone. Era ancora gli anni di piombo e la presenza degli esponenti di punta della ‘Balena Bianca’ democristiana consigliava misure di sicurezza eccezionali. Detto e fatto. Paolo Giusti sorrise quando si spensero le luci della festa.