Paolo Annale (Pci): "L'Ospedale Versilia di Viareggio va verso l'ineluttabile declassamento"

"Le scelte del centro sinistra e della destra hanno portato all’impoverimento del servzio sanitario regionale. Lo sostiene Paolo Annale della segreteria del Pci secondo cui i tanti accessi quotidiani al Pronto soccorso sono affidati a un personale sanitario ben al di sotto delle reali necessità. "Si torna a parlare così – dice Annale – di accessi impropri e della necessità che questi trovino risposta sul territorio, dove si incontrano altrettante difficoltà. In mancanza di interventi strutturali la strada imboccata dalle politiche dei governi di centro sinistra e di destra, e conseguentemente da quello della Regione Toscana, indica una direzione certa e obbligata: il costante ed ineluttabile impoverimento del servizio sanitario regionale. Anche di quello toscano che, nonostante oggi si mostri nettamente migliore di quelli di altre regioni con i presupposti dati non potrà che subire una sorte simile. È solo questione di tempo". Annale affronta anche la situazione dell’ospedale Versilia. "A noi sembra che si stia procedendo, per ragioni del tutto ignote, al suo declassamento per consunzione interna. Se ne capirà di più quando si conosceranno le nomine dei nuovi direttori. Al momento rimane l’amarezza nel constatare come la società civile abbia dimenticato che per riappropriarsi dei propri diritti sia necessario praticare di nuovo la politica e il valore delle ideologie".