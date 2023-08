Paola, missionaria laica in Rwanda

Quando nell’agosto del 1994 vinse in Bulgaria il titolo mondiale a squadre di pesca sportiva, la prima dedica che fece dopo il trionfo colse di sorpresa i dirigenti federali ma non le sue colleghe che conoscevano l’impegno al di fuori del campo di gara: “E’ per i miei ragazzi del Rwanda”. Era così, Paola Pellegrinetti, camaiorese doc, infermiera professionale, la passione per la pesca, ma soprattutto una persona che guardava gli altri con un occhio diverso e con un cuore misericordioso. Missionaria laica nel paese africano martoriato dalle malattie e da una guerra tribale che ogni giorno vedeva salire il numero delle vittime di tutte le età, Paola Pellegrinetti aveva deciso di vivere “per quei ragazzini che non hanno niente: c’è anche chi non sa che cosa sia un tenero abbraccio”, diceva quando qualcuno gli chiedeva il motivo di quella scelta controcorrente. Il suo cuore batteva per il Rwanda. Dopo il titolo iridato, Paola Pellegrinetti - che lavorava al “Tabarracci” e poi al nuovo ospedale - fece dell’altro, tanto da essere guardata con un occhio di traverso da chi, gli sponsor, dopo la conquista della medaglia d’oro, le avevano regalato delle particolari canne da pesca. “Le venderò - disse -: ho bisogno di soldi per il mio piccolo ospedale in Ruanda. Laggiù manca tutto: è vero che in Italia, gli amici mi aiutano, che sono riuscita a toccare le corde del cuore a tante persone , ma dove c’è poco o nulla, è una vera corsa il tempo per rimanere aggrappati alla vita”. Chiedeva l’abc dell’assistenza sanitaria: garze, disinfettanti, medicine. Di tutto e di più. “Non potete immaginare come vivono...”: spesso il tono della voce si increspava. Facile intuirne il motivo. Missionaria laica, con il cuore e la testa, sempre pronta a ‘staccare’ nel corso del suo lavoro di infermiera per pensare agli altri. E quando il mal d’Africa, la nostalgia dei suoi ragazzi si faceva più forte, Paola non sapeva resistere: partiva e quando i ragazzini incontravano i suoi occhi, loro si sentivano al sicuro, lei era la donna più felice del mondo. Paola Pellegrinetti - scomparsa nel dicembre del 2020 - ha portato avanti la sua missione con uno slancio eroico, sopportando stoicamente e combattendo contro una malattia con la quale era costretta a convivere. Nonostante tutto andava avanti. Stoica e risoluta. Senza mai fermarsi. Sempre per il suo piccolo mondo, per i suoi ragazzi, perché regalare anni di vita e po’ di serenità era la sua missione. Una donna speciale. Indimenticabile.