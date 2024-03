Paola Lucarini. Quell’impronta tra versi poetici

CAMAIORE

Quante cose e soprattutto chi è stata Paola Lucarini (1942-2024), giurata per lungo tempo nel Premio Letterario Camaiore, che si è spenta domenica mattina. Chi l’ha conosciuta la ricorda per aver portato "un contributo prezioso, originale e attento, frutto della sua sapiente capacità di scrittura poetica e di relazione nel mondo della cultura".

Lucarini è stata fondatrice di ‘Sguardo e Sogno’, quindi nel Pen Club; Segni e tempi; Ucai; nella giura del premio Nuova Antologia ed essa stessa Premio Basilicata. Ha scritto sette raccolte poetiche e suoi testi sono stati tradotti in varie lingue e inseriti in antologie italiane e straniere. Einaudi ha pubblicato una sua intervista a Primo Levi in un volume dedicato all’autore di ‘Se questo è un uomo’.

Eppure sappiamo che una persona non coincide solo con quello che fa perché c’è molto di più, ad esempio quanto è stato disegnato nella trama degli affetti da lei "rosa rossa di città". Le recenti liriche di Lucarini (‘San Miniato al Monte’, edito da Passigli) individuano risposte alle ferite del vivere, senza finzione, e al tempo stesso gratitudine a Dio e al bene che si sperimenta e si incontra. "Anche un giardino/ può essere prigione/ per un fiore tra le sbarre/ anche una prigione/ può essere giardino/ se il fiore tra le sbarre/ vive di cielo". Affidata al cielo Paola Lucarini ha superato ora la prova del tempo", lasciandosi alle spalle "l’ora dei giardini di marmo" e un’impronta umana e cordiale che tutti ricordano con affetto.

