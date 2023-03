Paola Gifuni "La violenza più subdola? È quella psicologica Impariamo a ribellarci"

di Tommaso Strambi "L’anima è la luce che illumina l’esistenza dandogli valore e dignità, è essenza che non muta materialmente, è ragione che diversifica l’uomo dalla bestia". Paola Gifuni Miracolo da avvocato si è più volte addentrata nei meandri dell’anima violata, nel dolore che lacera il corpo e la mente. Donne picchiate da chi diceva di amarle, vittime di abusi psicologici, maltrattamenti. Un inferno quotidiano che, dal suo osservatorio di legale, ha cercato di infrangere contribuendo alla stesura della prefazione, nel 2013, del disegno di legge sul femminicidio. Ma anche dedicando, a questo importante tema, un libro divulgativo L’anima in un angolo. Vademecum sul femminicidio (Grafiche Ancora, 2017). La incontriamo nel suo ufficio di presidente del Consiglio Comunale della città di Viareggio in occasione della Festa della Donna che si celebra oggi. Avvocato, rispetto al passato della violenza sulle donne se ne parla di più. C’è una maggiore consapevolezza? "Più che una maggiore consapevolezza credo che sia un argomento che fa audience sui media e in tv. E questo, sicuramente, lo fa entrare nel dibattito pubblico più di quanto avveniva fino a qualche anno fa. Non va dimenticato che non si tratta di un tema attuale, purtroppo affonda le sue radici nel passato....