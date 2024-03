Pantaneto vero pantano. Fosso ostruito dal fango. L’escavo è già vanificato

Il fosso Pantaneto è di nuovo interrato. Un altro problema, dunque, che emerge dal territorio massarosese ad appena due giorni dalla riapertura (ancora parziale) di via Pietra a Padule, l’arteria che collega la frazione di Massaciuccoli al resto del territorio e che era rimasta colpita da una frana causata dal maltempo. I problemi sul canale sono noti da tempo e si sono acuiti dopo l’incendio dell’estate del 2022. Il Pantaneto è un fosso interno al Padule che riceve parte delle acque dal canale Riaccio che, a sua volta, le raccoglie dalle zone collinari. Tramite questi due canali, al lago sono sempre arrivati importanti quantitativi di trasporto solido. Ma dopo l’incendio i sedimenti sono aumentati di volume, al punto da ’tappare’ sia il Riaccio, sia il Pantaneto, che da canale navigabile è divenuto guadabile.

Per questo, a settembre, il Consorzio di Bonifica era sceso in campo per liberare il fosso dai detriti: il tappo al Pantaneto, bloccando il deflusso dell’acqua, risultava pericoloso anche in caso di pioggia, aumentando le possibilità di allagamento soprattutto per le abitazioni costruite in prossimità del canale. Le operazioni del Consorzio sono andate avanti per circa tre settimane, a partire dall’inizio del mese di settembre, per un costo di circa 30mila euro. In un primo momento, il canale sembrava tornato alla sua conformazione ’originaria’. Ma da un paio di giorni arrivano segnalazioni in senso opposto, con video e e foto che testimoniano di un nuovo ingorgo che impedisce all’acqua di defluire. I sedimenti si sono già depositati, tanto che in alcuni punti il canale risulta profondo solo poche decine di centimetri. E i rischi connessi tornano d’attualità.