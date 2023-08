Panni stesi nel parco di via Regia L’assessore alla Municipale c’è?

Panni stesi come se fosse nel giardino di casa propria. E, invece, è nella pinetina della Torre Matilde. Succede in pieno agosto. Nell’indifferenza generale. Anzi, no. Di pochi a dir la verità, tenuto conto delle numerose segnalazioni (attente) dei nostri lettori. Ma sono quei pochi che fanno notizia. Tra di loro c’è sicuramente l’assessore alla polizia municipale. Non pervenuto. Anzi, la domanda che ci pongono i nostri lettori, è: "esiste sempre?".