Panico anche sulla Variante

Momenti di paura ci sono stati lunedì sera nel pieno della tormenta che ha colpito Torre del Lago anche per gli automobilisti in transito sull’autostrada, ma soprattutto della variante Aurelia che è stata invasa da rami e piante cadute sulla spinta della tromba d’aria. E’ stato necessario chiudere l’arteria per consentire agli operai dell’Anas di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Problemi gravi anche allo stadio Ferracci di Torre del Lago. Due grosse piante, infatti, sono stramazzate al suolo tranciando di netto i cavi dell’elettricità, lasciando così al buoi una parte della frazione. tecnici e operai dell’Enel al lavoro nel corso della notte per riparare il guasto.