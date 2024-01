Panchina spezzata. Usura o vandalismo?. Il Comune la fa rimuovere

Usura, vandalismo o entrambi? L’interrogativo riguarda una delle panchine di piazza Statuto, per la precisione quella lato Massa, davanti alle rastrelliere (nella foto), dopo che alcune mattine fa i cittadini l’hanno ritrovata spezzata nella parte anteriore. Quella zona fa spesso da ritrovo per i gruppi di giovani e non è escluso che il loro vivace stare insieme sia sfociato in un gesto magari non volontario, ma aggravato dalle condizioni vetuste degli assi in legno. Così come non è escluso che si sia trattato, invece, di un gesto vandalico gratuito. Fatto sta che la segnalazione agli uffici comunali, inclusa quella del capogruppo di “Alternativa per Pietrasanta“ Luca Mori, sia partita immediatamente allo scopo di rimediare al danno. Il Comune ha poi provveduto a rimuovere la panchina per disporre un intervento di riparazione.