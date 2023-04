Panariello con Masini Musica & risate

Due amici. Due artisti diversi e complementari. Sarà uno spettacolo davvero originale quello che il 9 agosto verrà proposto a Villa Bertelli: "Panariello vs Masini" vedrà per la prima volta insieme in tour (il via il 12 agosto a Bologna e conclusione il 26 settembre al teatro degli Arcimboldi di Milano) il noto e versatile showman Giorgio Panariello assieme al cantautore Marco Masini. L’appuntamento va dunque ad arricchire il cartellone estivo di intrattenimento a Villa Bertelli, promosso da Leg Live Emotion Group assieme alla Fondazione proponendo una serata che esce dai consueti schemi di performance, regalando note e risate assieme.

"È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show – confessa Giorgio Panariello – e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita". Panariello VS Masini, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti in salsa toscana (e da sempre affezionati alla Versilia) che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Per informazioni: www.ticketone.it