Palpeggiò una minorenne. Condannato quarantenne

Quell’uomo le si presentò di fronte improvvisamente. Palpeggiandola con forza mentre lei, zaino in spalla, stava andando a scuola pensando a compiti e interrogazioni da affrontare in quella mattina qualunque.

Ieri il giudice del tribunale di Lucca ha condannato a 2 anni e 4 mesi – senza sospensione della pena – un quarantenne viareggino. Nei suoi confronti è stato formalizzato anche il divieto di avvicinarsi a minori oltre a stabilire una provvisionale di 7mila euro (la quantificazione del risarcimento sarà poi effettuata in separata sede). La giustizia in primo grado ha così sancito il carcere per quell’orco incontrato in una mattina di primavera.

L’episodio risale al 30 marzo scorso e vittima è, appunto, una studentessa allora sedicenne che prima delle 8 del mattino stava percorrendo a piedi la via Trento, nel cuore della Darsena, per entrare in classe. E mai avrebbe pensato che lungo quel cammino avrebbe potuto incappare nelle più deleterie e perverse morbosità di uno sconosciuto di passaggio. A notarla infatti l’uomo alla guida di un furgone.

Il quarantenne ha parcheggiato velocemente il mezzo sul lato opposto della strada e poi a piedi è andato incontro alla ragazza sul marciapiede in modo da poterla avvicinare frontalmente. A quel punto l’ha toccata con forza, quasi spingendola, nelle parti basse, per poi proseguire la sua strada come se niente fosse accaduto. Sotto choc la studentessa che, correndo a perdifiato, ha raggiunto la scuola e – piangendo – raccontato il fatto alle insegnanti che hanno immediatamente allertato la famiglia.

Grazie ad un lavoro certosino da parte delle forze dell’ordine e alla precisa descrizione fornita dalla giovane (l’uomo indossava un giubbotto con il cappuccio a coprire parzialmente la testa), è stato possibile identificare il quarantenne che ieri è stato giudicato con rito abbreviato, e per lui si sono aperte le porte del carcere.

Francesca Navari