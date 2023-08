Palio del Bagni a Forte dei Marmi: Retroscena, Sfide Familiari e Sfide di Remi

Tra le curiosità del Palio dei Bagni 2023 si registra la partecipazione del Bagno Montecristo di Levante con ben tre equipaggi in gara, di cui uno misto con il Bagno Concetta che ha visto Federico Giannini e Stefano Gabbani (nella foto) salire sul podio al secondo posto. Una presenza record dunque per lo stabilimento balneare, che ha messo in campo i propri ’assi nella manica’ e non sono mancate anche sfide singolari...in famiglia. Infatti forse non tutti sanno che fra gli altri due equipaggi in sfida c’erano madre e figlio, Elena Mazzucchi con Sabrina Nardini e Federico Nerone con Francesco Verneau. Elena e Federico fanno parte, a cominciare dai bisnonni in poi, rispettivamente delle 4a e 5a generazioni di bagnini del Bagno Montecristo di Levante, quindi era facile aspettarsi che entrambi – prima o poi – si mettessero in acqua in competizione a colpi di remi così da proseguire la lunga tradizione di famiglia.

E proprio a proposito di remi, durante il Palio 2023 Federico si è trovato a dover mettere in campo la propria esperienza e il duro allenamento subito dopo poco lo start, quando si è troncato il perno di uno degli scalmi del patino. Con un “remo e mezzo” Federico e il suo compagno Francesco non si sono comunque persi d’animo e hanno comunque raggiunto il traguardo con forza e determinazione nonostante il palese punto di svantaggio da sostenere durante tutta la competizione