Palio dei Rioni, dubbi sullo stadio La Lega: "Oggi non è in sicurezza"

La settimana prossima partirà il Palio dei Rioni, la manifestazione più attesa dell’anno. Una realtà importante, capace ogni anno di richiamare centinaia di persone sulle tribune dello stadio comunale. Tribune che, secondo il centrodestra, ad oggi mettono seriamente a rischio l’incolumità dei cittadini.

A sottolineare la gravità della situazione è il consigliere della Lega Andrea Pellegrini. "Da dicembre, con i miei colleghi di Fratelli d’Italia ci stiamo battendo affinché le condizioni della copertura delle tribune dello stadio comunale siano messe in sicurezza – spiega –; ad oggi, dopo che ci era stato promesso che nei primi mesi del 2023 sarebbero stati fatti gli interventi necessari ad arginare le infiltrazioni sulla copertura, nulla è stato fatto.Le condizioni da allora sono visibilmente peggiorate: ci sono lesioni visibili sia sui pilastri che sull’intonaco di rifinitura della copertura delle tribune, che in alcuni tratti si è già staccato e in altri si vede che il distacco può essere imminente".

Pellegrini si è ’messo in proprio’ per provare a vederci chiaro: "Visto l’immobilismo di questa amministrazione, ho ritenuto opportuno richiedere la documentazione dell’idoneità statica delle tribune e della copertura – continua –; mi è stata consegnata una perizia datata 2010, in cui l’ingegnere Stefano Rodà dichiarava che la validità della perizia era di 18 mesi e che da lì al 2013 sarebbe dovuta essere effettuata una prova di carico sul solaio di copertura delle tribune. Visto questo documento e capendo che anche l’ingegnere chiedeva nuovi approfondimenti, ho chiesto che mi venissero fornite le perizie effettuate dal 2010 ad oggi, ma con mio grande rammarico mi è stato detto dalla responsabile dell’ufficio tecnico del Comune che le perizie non ci sono: in questi anni non si è mai tenuto conto delle possibili conseguenze della mancanza di controlli che hanno messo a rischio l’incolumità dei nostri cittadini".

A nome del centrodestra, Pellegrini annuncia battaglia. "Mi è stato detto che lunedì verranno effettuati gli accertamenti del caso è che di lì a pochi giorni verrà consegnata la nuova perizia. Se non verrà fornita, saremo costretti ad agire per altre strade. Noi siamo ben contenti che venga fatto il Palio, ma vogliamo che venga fatto garantendo la sicurezza di tutti coloro che vorranno andare a sostenere gli atleti in un clima di festa e di gioia. Aver cura degli impianti sportivi è opera di una buona amministrazione".

RedViar