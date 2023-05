Palio dei Micci al via Domani sarà show

Qualche nuvola non spaventa il Palio dei Micci e domani si svolgerà l’attesa 66esima edizione con il ritorno del Tema, ossia la scenografia che manca dal 2019 causa pandemia. Dopo la vittoria nel Miccio Canterino del Ranocchio e del Pozzo nella Staffetta, l’organizzazione dell’evento clou della Versilia storica è pronta per il grande spettacolo di domami con la corsa sugli asini (in programma alle 18,30) allo Stadio Buon Riposo di Pozzi. Ieri si è riunita la Commisione Vigilianza per l’ok definitivo. Oltre ai vertici della Pro Loco, erano presenti tutti gli enti coinvolti nella manifestazione che riunirà 10mila persone (tra pubblico e contradaioli) allo stadio di Pozzi: Comune, Genio Civile, l’Asl per le verifiche gli animali e la sicurezza, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la commissione per l’idoneità della pista. I micci saranno visitati dai veterinari dell’Asl anche prima e dopo la corsa per verificare che non siano sono stati sottoposti a maltrattamenti. Domattina le contrade sfileranno per il paese e si daranno appuntamento alle 10 alla chiesa di Santa Maria Lauretana per la messa, poi si trasferiranno in Piazza Matteotti a Querceta per la la benedizione dei micci, che verranno presentati. Nel contesto saranno letti i bandi di sfida e ci saranno le premiazioni dei 15 partecipanti del concorso “Palio in vetrina”. Stasera si svolgeranno le tradizionali cene in ogni contrada con la veglia del miccio, domani intorno alle 16 inizieranno allo stadio le sfilate in costume storico. Alle 18,30 il clou, la corsa. I prossimi appuntamenti legati al Palio sono i giochi di bandiera assoluti il 20 e il 21 maggio (44esima edizione). Le prevendite sono andate bene: tribuna, tribunetta e poltroncine sono esauriti, c’è rimasta la gradinata a 15 euro. Info 0584 760871.

D.P.