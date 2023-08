Palio dei bagni, bis di Margherita e Carducci L’equipaggio conferma la propria superiorità

Uno spettacolo coinvolgente quello offerto dal Palio dei Bagni 2023, conclusosi con la vittoria, per la seconda volta consecutiva, dei ragazzi dei Bagni Margherita e Carducci, Nicola Giannini e Andrea Pianti, che si aggiudicano il primo posto con un tempo che batte il loro record personale: nove minuti e ventotto secondi. Sul podio, a seguire, l’equipaggio dei Bagni Concetta e Montecristo Ponente, con Stefano Gabbani e Federico Gianini (9 minuti e 32 secondi) e il Bagno La Perla, vincitore del Save a Life 2023, in gara con Alberto Tosi e Leonardo Aliboni, che tagliano il traguardo con nove minuti e trentasei secondi. "Siamo arrivati in fondo alla corsa, una soddisfazione enorme aver visto tutti questi ragazzi in mare con i pattini – afferma Alberto Mattugini, consigliere allo Sport e partecipante in prima persona alla competizione con il Bagno Angelo – una cornice di pubblico incredibile, non si era mai vista così tanta gente sulla spiaggia e sul pontile, arrivata anche per vedere l’esibizione della Guardia Costiera che ha preceduto la gara". A ricevere le targhe speciali dell’Unione Proprietari Bagni, assieme ad un omaggio floreale, le ragazze dei due equipaggi femminili, novità assoluta di questa edizione, Elena Mazzucchi e Sabrina Nardini per il Bagno Montecristo di Levante, e Chiara Bertoneri e Sara Mencarelli di Bagno Carducci. "Una giornata dedicata ai bagnini di Forte dei Marmi – dice il sidnaco Bruno Murzi – gente che lavora duro, mettendo a volte a rischio la propria vita per salvare gli altri, ed è giusto che oggi si godano la loro giornata. Sono felicissimo per chi ha vinto, ma soprattutto sono felice di aver visto due equipaggi femminili, presenti per la prima volta nella storia del Palio". Oltre al sindaco e al presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini, erano presenti anche il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Silvia Brini, Il comandante della base aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana Andrea Tassara, il comandante dell’ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi Massimo Pecchioli e il presidente dell’associazione Unioni Proprietari Bagni, Martino Barberi. Uno dei plus di questa edizione è stata senza dubbio l’operazione di salvataggio simulato con l’elicottero AW 139 Nemo, della base aeromobili della Guardia Costiera di Luni, Sarzana.