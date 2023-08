Palio dei Bagni a Forte dei Marmi: stamani la gara con i patini

I ’Braccio di ferro’ da spiaggia sono pronti a darsi da fare. Stamani è atteso il Palio dei Bagni (dopo il rinvio per il maltempo): la 31° edizione avrà inizio alle 11 dal bagno Lorenzo con la partenza della storica competizione, organizzata dal Comune di Forte dei Marmi e dall’Unione Proprietari Bagni, che da più di settanta anni vede protagonisti i bagnini del Forte. Tante novità quest’anno, a cominciare dal numero record di ben 20 equipaggi di cui due completamente al femminile. Di nuovissima introduzione, anche la maglia colorata con cui ogni equipaggio sarà

contraddistinto: dettaglio tecnico che faciliterà l’identificazione della propria squadra da parte del pubblico.

E ci saranno tante iniziative collaterali, a cominciare dallo stand della Guardia Costiera, dalle 9 alle 12 in piazza Cardini: in mostra i modellini in scala delle unità navali del Corpo, perfettamente funzionanti, costruiti ed esposti dal modellista navale Michele Vanni, che ne spiegherà e mostrerà le evoluzioni nella vasca di piazza Navari, e la simulazione di salvataggio, verso le 9.45, dell’elicottero “Aw 139 Nemo” della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Luni – Sarzana – assieme alle unità navali in dotazione alla Guardia costiera di Viareggio. "Ci aspettiamo uno spettacolo avvincente e un pontile incorniciato da un pubblico esultante pronto a festeggiare i vincitori – commenta il consigliere delegato allo sport, Alberto Mattugini – e tutti i partecipanti, alla linea di arrivo. Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione: lo staff del Palio, la giuria, l’ufficio sport e tutti gli uffici comunali, le associazioni del territorio e l’ufficio locale marittimo che opera con grande serietà e professionalità".