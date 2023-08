Palio dei Bagni con numeri record. Tutto pronto per la gara di martedì

Forte dei Marmi, 19 agosto 2023 - Record di equipaggi per il Palio dei Bagni, promosso da Comune e Unione Proprietari Bagni, con una prova di forza dei bagnini. Partenza dal Bagno Lorenzo, martedì alle 11 con allineati ben 20 equipaggi, numero massimo di partecipanti ammessi dal regolamento. A rendere eccezionale la trentunesima edizione non saranno solo gli iscritti: nella piazza Cardini, dalle 9 alle 12.30 sarà presente uno stand della Guardia Costiera, dove verranno distribuite brochure informative sulle attività istituzionali del Corpo e dove potranno essere ammirati dei modellini in scala delle unità navali, perfettamente funzionanti, costruiti da Michele Vanni che ne mostrerà le evoluzioni nella vasca di piazza Navari. Inoltre, verso le 9.45, un elicottero “AW 139 Nemo” della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Luni – Sarzana – effettuerà una simulazione di salvataggio.

Per quanto riguarda la competizione, tra le novità spicca la composizione degli equipaggi: ben due squadre al femminile, quella del Bagno Carducci, con Chiara Bertoneri e Sara Mencarelli, e del Bagno Montecristo di levante, che vedrà tra gli scalmi Elena Mazzucchi e Sabrina Nardini. Battuto anche il record dell’edizione dal più ampio ventaglio anagrafico col più giovane partecipante alla gara, Giulio Bacci, classe 2008, ai due i senior over60: Giuseppe Palagi e Stefano Luigi Paci. "Il Palio è una manifestazione della tradizione che vuole essere non solo un evento sportivo ma un momento di aggregazione – afferma Alberto Mattugini, consigliere allo sport e partecipante in prima persona alla gara – oltre ad essere un’occasione di allenamento per i bagnini e motivo di fierezza per i Bagni vincitori, è un momento in cui la comunità rende omaggio ai ragazzi che quotidianamente mettono a disposizione le loro energie per la salvaguardia dei bagnanti"