Paletti divelti in via Garibaldi "Nessun vandalo in azione Tutta colpa di un automobilsta"

VIAREGGIO

Nessun vandalo in azione l’altra notte in via Garibaldi. Da una rapida indagine svolta dalla polizia municipale, coordinata dalla comandante Iva Pagni, a far ’saltare’ come birilli i paletti anti sosta selvaggia lungo l’asse viario cittadino, sarebbe stato un automobilista che avrebbe avuto un incidente prima di scappare nascondendosi nel buio della notte. Senza sapere che l’area è coperta da diverse telecamere di video sorveglianza (sia pubbliche, che private). E proprio dall’analisi dei frame dei vari video recuperati dalla sezione di polizia giudiziaria della Municipale la comandante sarebbe riusciuta in poche ore a ricostruire quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì.

Una ricostruzione che trova conferma anche nel racconto che una lettrice de La Nazione ci ha fatto ieri mattina. "I paletti – ci ha rivelato la lettrice – sono stati travolti da una macchina che ha fatto un incidente senza coinvolgerne altre. Il guidatore è scappato. Ma sull’asfalto sono rimaste alcune tracce dell’auto che potrebbe essere una Golf grigia metalizzata". "La vettura – prosegue la signora – è entrata contro mano girando sulla via Battisti che è zona pedonale e ha provocato il danneggiamento. Poi si è allontanata. In zona ci sono le telecamere di una banca le cui immagini potranno raccontare cosa è accaduto. Inoltre il rumore provocato dall’incidente è stato sentito da noi che abitiamo nella zona e che ci siamo svegliati di soprassalto. Qualcuno ha anche visto la scena. Non saprei dire che ora fosse, ma le immagini delle telecamere se acquisite potranno riferire i particolari di quanto è accaduto", conclude la lettrice. Nessun vandalo quindi, ma un automobilista che ha lasciato ‘cocci’ sull’asfalto che ora, unitamente ai video, consentiranno di identificarlo.