Palazzo Vecchio imbrattato Un’attivista è fortemarmina

Perquisizione nelle abitazioni dei due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso 17 marzo hanno imbrattato Palazzo della Signoria a Firenze, prima di essere placcati dal sindaco Dario Nardella. Lo riferisce lo stesso movimento in un comunicato ufficiale, precisando che gli interventi, effettuati dalla digos di Firenze che indaga sul blitz degli ambientalisti, sono state effettuate all’alba in provincia di Firenze e anche a Forte dei Marmi a casa di una giovane di nome Nicole. Gli agenti hanno sequestrato un pamphlet e tutti i dispositivi tecnologici: computer, telefoni e schede telefoniche pen drive e dei volantini che verranno presto analizzati. Agli indagati è contestato il reato di di imbrattamento di beni culturali. L’azione era stata organizzata come risposta “alla bocciatura in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge che riguarda il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi”.