Palazzo Rossetti sospeso il cantiere

Incidente di percorso per Palazzo Rossetti: sospese le opere di restauro e consolidamento del 1° piano (3° lotto per 320mila euro). Infatti la ditta aggiudicataria nel febbraio scorso si è vista sospendere il cantiere dal direttore dei lavori per i solai soprastanti i locali della farmacia La Fenice a causa di alcuni problemi verificati durante il posizionamento dei connettori Tecnaria necessari alla

realizzazione del getto di consolidamento dei solai. A fine aprile l’impresa ha manifestato incapacità di risolvere la situazione e così è stata delibrata la risoluzione contratturale con l’obbligo per la ditta di restituire parte delle somme