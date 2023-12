Palazzo Raffaelli: "Perché il Pio Campana non racconta i fatti?"

"Il sindaco è a conoscenza di chi vuole acquistare Palazzo Raffaelli?". Il capogruppo di minoranza, Giacomo Genovesi, torna alla carica per avere lumi sul dietrofront dell’Istituto Pio Campana che era intenzionato a comprare l’edificio. "Il primo cittadino – incalza Genovesi – ha detto chiaramente in consiglio che più privati si sono interessati all’acquisto. Sa i loro nomi? Tra l’altro il presidente del Pio Campana, Daniele Spina, ha negato la mia richiesta di accesso agli atti, sostenendo che l’istituto è controllato ma non partecipato dal Comune, per cui non esercitavo un legittimo diritto. Ho quindi protocollato al segretario e al sindaco l’opposizione a tale diniego del Pio Campana, dal momento che, come le Terre Medicee, è realtà contemplata nel bilancio comunale. Non comprendo tutto questo silenzio sulla vicenda: perchè i cittadini non devono sapere la situazione?"