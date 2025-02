Palazzo pretorio Crollo a causa di infiltrazioni. Pd: "C’è stata incuria"

Sono state le infiltrazioni d’acqua dalla copertura, oltre all’attacco di insetti e funghi, a causare il cedimento della trave principale del solaio al terzo piano dell’ex palazzo pretorio (nella foto), sopra il teatro-cinema in piazza Duomo. Sull’episodio, che ha comportato la parziale inagibilità dell’immobile e lo sgombero della "Pietrasanta Sviluppo" e di una famiglia di quattro persone, interviene il Pd con l’accusa all’amministrazione comunale di voler privatizzare i piani superiori del palazzo.

"È l’ennesima dimostrazione della cattiva gestione del patrimonio storico da parte dell’amministrazione. Non si può ignorare – scrivono il gruppo consiliare e l’Unione comunale – che il disastro fosse prevedibile e prevenibile. Manca un piano strutturato di manutenzione e prevenzione, e si continua a intervenire solo a danni già fatti. Perché al momento del rifacimento del tetto del teatro, poco più di un anno fa, non si è valutata la situazione dei solai del palazzo pretorio? Forse perché il sindaco Giovanetti già pensava di alienare o comunque privatizzare il palazzo? Non vorremmo infatti che l’amministrazione usasse questo evento per avallare la tesi della privatizzazione del bene".