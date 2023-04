Palazzo Mediceo Sabato di letture e di animazioni

Letture e animazioni a Palazzo Mediceo grazie alle iniziative promosse dalla biblioteca comunale “Sirio Giannini” aderendo alla Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. La ricorrenza quest’anno cade di domenica, giorno di chiusura delle biblioteca, e pertanto verrà anticipata a sabato. Due le iniziative in programma, a partire dalle 17.30 con la presentazione del libro “Sono ragazzi” di Mirko Gnocchi (nella foto la copertina) ad ingresso libero e alla presenza dell’autore. Il libro affronta un tema molto attuale, quello dell’adolescenza, con un gruppo di ragazzi alla ricerca della propria strada, immersi in un mondo che non li vede per ciò che sono davvero e non li ascolta, uniti dalla voglia di ribellarsi alle rigide regole imposte da una società che non li rispecchia e che vorrebbero cambiare. Ma come fare? Da cosa partire se mancano le fondamenta, se nemmeno la famiglia è un porto sicuro in cui rifugiarsi? Max, Alex egli altri hanno un solo punto di riferimento: la loro amicizia. E in quel bar dove trascorrono i loro pomeriggi insieme metteranno a punto scorribande e fughe, per affrontare la noia, per sfidare i limiti, per sentirsi liberi. Mirko Ginocchi conduce nel mondo imprevedibile della giovinezza, di quell’età di passaggio in cui tutto si determina e l’identità inizia a formarsi.

L’altro appuntamento si terrà invece alle 21 con la “Bibliotombola“ regalando una particolare rivisitazione di questo gioco tradizionale che avrà al centro il mondo della lettura. I premi in palio saranno ovviamente libri. Anche in questo caso l’ingresso è libero: per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca allo 0584-757770-1 oppure allo 0584-757733 oltre che all’indirizzo e-mail [email protected]