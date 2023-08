Palapa, stop musica a mezzanotte Ordinanza del sindaco per il Caffè

Stop alla musica a mezzanotte al Caffè Palapa. E’ il contenuto dell’ordinanza del sindaco che prevede, appunto, "che sia immediatamente cessata l’esecuzione di musica di accompagnamento e compagnia – indipendentemente dalle modalità di esecuzione – oltre le 24 e fino all’orario di chiusura, fino a quando non venga prodotta idonea Relazione di Impatto Acustico redatta da tecnico abilitato che certifichi il rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia Acustica". Il provvedimento ha origine infatti proprio dalla mancata presentazione del documento tecnico già richiesto da parte dell’amministrazione comunale: finchè non verrà protocollato agli uffici, non potrà essere fatta musica (dal vivo o riprodotta) oltre la mezzanotte. Per la verità la questione ha inizio già molti mesi fa. Il 23 gennaio infatti fu firmata l’ordinanza nella quale s’intimava la presentazione di Relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato: tale avvio di procedimento è stato ricevuto dal titolare tramite posta certificata senza sortire alcun riscontro in merito.

Successivamente il corpo di polizia municipale il 27 febbraio è tornato ad effettuare le verifiche e ha elevato il verbale proprio perchè ancora non era stata presentata la Relazione di impatto Acustico redatta da tecnico abilitato. Ulteriore riscontro è del 14 agosto scorso, quando i vigili sono tornati al Caffè Palapa a formalizzare un’ulteriore multa dal momento che veniva diffusa musica nel pubblico esercizio oltre l’orario consentito delle 24. Adesso pertanto il Palapa sarà tenuto – per evitare di incappare nelle conseguenze di legge – ad adempiere entro e non oltre 30 giorni dall’ordinanza.

Ma la guardia dell’amministrazione comunale resta alta nei confronti di tutti i locali presenti sul territorio con un monitoraggio a tappeto da parte degli agenti della municipale che sarà effettuato anche nei prossimi giorni, onde verificare che ogni luogo di intrattenimento svolga la propria attività secondo le regole nell’estate che ha visto proprio il sindaco impegnato in prima linea a invocare una proposta serale in linea con la tipica vacanza fortemarmina.

Francesca Navari