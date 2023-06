Paese in festa: tante iniziative Gli eventi fino a mezzanotte

Giornata da non perdere oggi a Capezzano Pianore, nel comune di Camaiore, dove lungo la via Italica va in scena la “Festa di prima estate”. L’evento è organizzato dal Centro commerciale naturale “Le Botteghe della Befana”, sorto in collaborazione con Confcommercio, con il patrocinio del Comune. A partire dalle 17 parte il ricco programma di iniziative fino alla mezzanotte. Mercatino dell’artigianato e prodotti locali; spettacolo “Delirio di clown” a cura di GranMastro; spazio giochi con gonfiabili; danza; musica live con “Le tre Grazie”; sfilata di abbigliamento femminile.

“Il nostro obiettivo – spiega la presidente del Ccn, Maria Assunta Ferragina – è dar vita a una manifestazione capace di far conoscere le tante attività commerciali permettendo al tempo stesso ai visitatori di frequentare e apprezzare il centro di Capezzano Pianore. Per questo abbiamo lavorato a un programma ricco e variegato di iniziative che spaziano dal commercio all’arte, fino alla moda e alla bellezza“.