Padre Steven racconta il disagio: "Non possiamo girarci altrove. La situazione va affrontata"

VIAREGGIO

Risale soltanto ad una settimana fa la notizia dei due trentenni sorpresi a pochi centrimetri da un confessionale della Basilica di Sant’Andrea durante un rapporto sessuale. Incuranti delle telecamere di sorveglianza e indifferenti alle proteste e alle grida dei fedeli in preghiera e in attesa della messa serale. "Due ragazzi sbandati, con le bottiglie di birra in mano e magari anche un po’ sballati" aveva commentato, dopo l’accaduto, il parrocco della Chiesa. Ed è uno sbando ed un disagio per cui questo episodio rappresenta soltanto la punta dell’iceberg. Perché, difatti, è tanto quel disagio da quella punta si estende ai fondi più bassi e che abita le strade e gli angoli che affiancano la Chiesa, e la piazza che ne abbraccia l’ingresso. Tra persone che, senza un tetto, cercano lì rifugio e consolazione, e altre che, invece, lì, cercano, e sempre più spesso trovano, clienti e acquirenti.

"Molte persone vivono nel disagio sociale – racconta padre Steven ai microfoni di 50Canale –. Basta pensare che il campanile ogni sera diventa luogo di commercio di droga e di scambio continuo, purtroppo anche con ragazzini. Un passaggio della polizia e un intervento visibile da parte delle istituzioni non guasterebbe. Perché se in una zona centrale come la nostra si permettono cose come queste, figuriamoci in periferia".

È infatti una richiesta di aiuto e di maggiori controlli quella che arriva non soltanto dai commercianti della zona, ma anche dal parrocco, in un tentativo di incontro di forze al fine di intercettare, soccorrere e stare vicino a chi, nel limbo dello spaccio e dell’abuso, c’è caduto. E che, proprio vicino alla Chiesa di Sant’Andrea, vive quel vortice di inquietudine, spesso accusato anche da chi in quella zona vive e lavora, viziosa e pericolosa. E che, sempre di più, riguarda giovani e giovanissimi, che, per noia, omologazione al gruppo o tentazione del proibito, tendono a provare, per poi continuare. Ma a cui lo stesso Padre Steven, spera di poter andare incontro, con la fede e l’educazione.

"Questa è la nostra gente – continua –. E la Chiesa deve stare accanto alla sua gente: quello che sta bene, quello che sta male. Bisogna essere prossimi e vicini a diverse situazioni di disagio. Quindi che altro modo c’è per fare questo se non stare vicino anche a questi ragazzi?".

Gaia Parrini